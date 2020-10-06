ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:32 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
Advertisements
إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعي للمؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.57% رابحاً 32.070 نقطة ليصل إلى مستوى 5629.61 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.70% رابحاً 43.280 نقطة ليصل إلى مستوى 6255.61 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% رابحاً 10.180 نقطة ليصل إلى مستوى 4386.11 نقطة،وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.31% رابحاً 13.870 نقطة ليصل إلى مستوى 4435.18 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 225.2 مليون سهم بقيمة 30.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7278 صفقة.


 وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.87%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.88%، يليه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.34%.
 
وجاء سهم شركة الشعبية الصناعية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.69%، يليه سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 7.44%، ثم سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي بنسبة 5.36%، فيما تصدر سهم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.75% ثم سهم شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.45%، ثم سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنسبة 4.80%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الناعة

أخبار تهمك

نجم الفراعنة يفضل الأهلي على حساب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

تصريحات جديدة من اللجنة الأولمبية عن إيقاف مرتضى منصور

منذ ساعتين

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

أزمة دفاعية تواجه الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على العرض البرتغالي لضم مصطفى محمد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ يوم

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

إبراهيم سعيد يعلق على تجميد الأنشطة في نادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف موقف مشاركة أيوب الكعبي أمام الاهلي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصةالكويت مع بداية التعاملات

صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات اليوم

تصويت

الأكثر قراءة
11:26 ص

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

10:38 ص

شوبير يكشف موقف مشاركة أيوب الكعبي أمام الاهلي

10:30 ص

تصريحات جديدة من اللجنة الأولمبية عن إيقاف مرتضى منصور

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»