شوبير يكشف موقف مشاركة أيوب الكعبي أمام الاهلي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد أحمد شوبير في تصريحات إذاعية أن الحارس محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي يستطيع المشاركة ضد بيراميدز في بطولة الدوري المصري يوم الأحد القادم.


وأضاف " الشناوي سوف يلحق بمواجهة بيراميدز وستكون المشاركة وفق الرؤية الخاصة بالجهاز الفني بعد الإصابة التي لحقت به في لقاء المقاولون العرب".


وأضاف " تواصلت مع البعض من أجل معرفة الأخبار التي ترددت في الآونة الأخيرة حول مشاركة أيوب الكعبي لاعب الوداد الجديد في لقاء الأهلي ".


وأكمل " تم إبلاغي أنه في حالة فتح باب القيد في المغرب سوف يلتحق اللاعب بمواجهة الإياب التي تقام في القاهرة".


وتابع " بند فسخ التعاقد بسبب عدم المشاركة في المباريات بنسبة 10% من المباريات غير متواجد في لوائح الإتحاد المصري ما يمنع أي لاعب من إستخدامه".

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