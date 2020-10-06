شوبير يكشف موقف مشاركة أيوب الكعبي أمام الاهلي

أكد أحمد شوبير في تصريحات إذاعية أن الحارس محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي يستطيع المشاركة ضد بيراميدز في بطولة الدوري المصري يوم الأحد القادم.









وأضاف " الشناوي سوف يلحق بمواجهة بيراميدز وستكون المشاركة وفق الرؤية الخاصة بالجهاز الفني بعد الإصابة التي لحقت به في لقاء المقاولون العرب".









وأضاف " تواصلت مع البعض من أجل معرفة الأخبار التي ترددت في الآونة الأخيرة حول مشاركة أيوب الكعبي لاعب الوداد الجديد في لقاء الأهلي ".









وأكمل " تم إبلاغي أنه في حالة فتح باب القيد في المغرب سوف يلتحق اللاعب بمواجهة الإياب التي تقام في القاهرة".









وتابع " بند فسخ التعاقد بسبب عدم المشاركة في المباريات بنسبة 10% من المباريات غير متواجد في لوائح الإتحاد المصري ما يمنع أي لاعب من إستخدامه".



