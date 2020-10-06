شوبير يكشف موقف مشاركة أيوب الكعبي أمام الاهلي
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:30 ص
محمد أيمن
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أكد أحمد شوبير في تصريحات إذاعية أن الحارس محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي يستطيع المشاركة ضد بيراميدز في بطولة الدوري المصري يوم الأحد القادم.
وأضاف " الشناوي سوف يلحق بمواجهة بيراميدز وستكون المشاركة وفق الرؤية الخاصة بالجهاز الفني بعد الإصابة التي لحقت به في لقاء المقاولون العرب".
وأضاف " تواصلت مع البعض من أجل معرفة الأخبار التي ترددت في الآونة الأخيرة حول مشاركة أيوب الكعبي لاعب الوداد الجديد في لقاء الأهلي ".
وأكمل " تم إبلاغي أنه في حالة فتح باب القيد في المغرب سوف يلتحق اللاعب بمواجهة الإياب التي تقام في القاهرة".
وتابع " بند فسخ التعاقد بسبب عدم المشاركة في المباريات بنسبة 10% من المباريات غير متواجد في لوائح الإتحاد المصري ما يمنع أي لاعب من إستخدامه".