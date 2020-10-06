مانشستر يونايتد في طريقه لإقالة "سولسكاير"

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:28 ص
سولسكاير
سولسكاير
وكالات
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فتح مسؤولو مانشستر يونايتد الإنجليزي باب المفاوضات مع خليفة جونار سولسكاير المدير الفني للفريق تمهيدًا لإقالته بعد سوء النتائج.

 

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، عاد إلى حسابات الشياطين الحمر، هذا الموسم، لخلافة أولي جونار سولسكاير.

 

وجاء ذلك عقب تراجع نتائج يونايتد في البريميرليج، لا سيما الخسارة بنتيجة 6-1 أمام توتنهام في الجولة الأخيرة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي ليونايتد، لن يقيل سولسكاير خلال فترة التوقف الدولي، لكنه تواصل مع بوكيتينو لوضع خطة طوارئ، تحسبًا لاستمرار تراجع النتائج.

 

وأوضحت أن يونايتد إذا قرر التعاقد مع بوكيتينو، لن يضطر هذه المرة لدفع تعويض مالي لتوتنهام.

 

وكانت تقارير صحفية قالت إن السبيرز وضع شرطًا أثناء إقالة بوكيتينو يمنع الأخير من التدريب في البريميرليج خلال الموسم الماضي، إلا بعد دفع تعويض مالي لتوتنهام.

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