المؤشر الرئيسي للبورصة يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.39%

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات الأجانب .

وارتفع المؤشر الرئيسب للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 11050 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 1976 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 2878 نقطة.









وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات أمس الأثنين على تراجعات جماعية بعد أن قلص المؤشر الرئيسي مكاسبه فى الدقائق الأولى من الجلسة متحولا للمربع الاحمر بمبيعات مؤسسية جماعية تحولت بعدها المؤسسات المحلية و العربية للشراء ما تماسك معه المؤشر ليبقى على ثبات عند 11007 نقطة و التى اغلق عندها على تراجع ب 0.58% ، فيما تراجع السبعينى بوتيرة اكبر مع تراجع شهية الافراد للمخاطرة فى إطار جنى الارباح على الاسهم الخبرية و المضاربية التى شهدت رالى صعود قوى بعد قاع كورونا خلال مارس الماضى و صعود المؤشر باكثر من 140% خلال ستة أشهر الأخيرة ، لينهى السبعينى على تراجع بنسبة 2.59% عند 1962 نقطة متأثرا بمبيعات الافراد المصريين مقابل مشتريات انتقائية للأفراد العرب و الاجانب على استحياء ، و الذى جاء بقيم تداول متوسطة بلغت 1.176 مليار جنيه بحجم تداول 393 مليون سهم من خلال 47355 صفقة بمخطط سيولة 45% للشراء .. بالتداول على 179 ورقة مالية ربحت منها 31 ورقة و تراجعت 131 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 17 ورقة دون تغيير، ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة 4 مليار جنيه مسجلا 620.811 مليار جنيه.