تريزيجيه يوجه رسالة لصلاح بعد فوز أستون فيلا على ليفربول

أعرب محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي عن سعادته بالفوز التاريخي الذي حققه فريقه على ليفربول 7-2 في المباراة الي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الرابعة من البريميرليج.









وفي تصريحات صحفية أدلى بها الفرعون المصري لموقع ناديه على شبكة الإنترنت أكد أنه لم يكن يتوقع النتيجة لكن اللاعبون كانوا يثقوا في تحقيق الفوز ولو قلت إننا توقعنا الفوز الكبير سأكون كاذباً".









وأضاف " دخلنا اللقاء ونحن نحارب من أجل تحقيق الفوز ولم تجعلنا نتيجة الشوط الأول نتراجع بل طالبنا المدير الفني بالإستمرار على نفس النهج من أجل زيادة الغلة التهديفية وهو ما حدث بالفعل.









وأكمل " رسالتي لصلاح أن هذه هي كرة القدم يوم فوز ويوم خسارة فالموسم الماضي كانوا أبطال العالم وأوروبا وكذلك أبطال إنجلترا وحقق لمصر الكثير من النجاحات ونجح في أن يضع إسمه ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم".



