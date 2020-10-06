شريف إدريس ينضم لقائمة أبطال فيلم "النهاردة يوم جميل"

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أعلن الفنان شريف إدريس عن مشاركته كضيف شرف في فيلم "النهاردة يوم جميل"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب شريف إدريس منشورًا أمس قال فيه :"أحب أقولكم خبر لطيف قبل ما أنام، أنا إنضميت (كضيف) لأسرة فيلم" النهاردة يوم جميل"، دعواتكم.



والفيلم كان يحمل في البداية اسم" سوء الرجالة"، لكن تم تغييره ليصبح "النهاردة يوم جميل "، وهو بطولة زينة، أحمد وفيق، نجلاء بدر، باسم سمرة، إنتصار، رمزي العدل، والفيلم قصة علاء سليمان، وسيناريو وحوار دينا السقا، ونيڤين شلبي، وإنتاج شركة فيلم هاوس.



وفي سياق آخر، شارك شريف إدريس مؤخرًا في مسلسل" سلطانة المعز"، وهو بطولة غادة عبد الرازق ، محمد لطفي، محمد شاهين، مي الغيطي، محمود عبد المغني، أحمد صيام، رنا رئيس، وهو من تأليف أياد إبراهيم، ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير.