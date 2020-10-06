وزير التنمية المحلية يبحث مع المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ملفات التعاون بين الجانبين

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:12 ص
بوابة الفجر
الفجر
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عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إجتماعًا مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة والأكاديمية.

وشهد اللقاء أيضًا استعراض نتائج المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لنواب المحافظين التى عقدت بالأكاديمية الوطنية خلال شهر سبتمبر الماضى وأهم التجارب المستفادة من هذا البرنامج وأهم متطلبات البرامج المستقبلية لنواب المحافظين.

كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من ملفات التعاون بين الوزارة والأكاديمية خلال المرحلة الحالية.

وعلى رأسها تطورات برنامج المسئول الحكومي المحترف، والذى انطلقت المرحلة الثالثة منه بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والشرقية بإجمالى 221 متدرب ليصل إجمالى عدد المتدربين داخل المبادرة حوالى 3484 متدرب من مختلف المحافظات.

حيث أكد اللواء محمود شعراوى أن هذا البرنامج يهدف إلي رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطن ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، في إطار إهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بتدريب 200 من الصف الثانى من القيادات من العاملين الداعمين لمتخذي القرار في المحافظات والوزارة والمتميزين من خريجي دورات إعداد القادة بمركز سقارة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي تقوم بها الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية من القيادات والموظفين والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى جهود الأكاديمية الوطنية والتعاون القائم خلال الفترة الحالية فى تطوير بيئة العمل التدريبية والمؤسسية والمعلوماتية والبشرية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

كما شهد الاجتماع أيضًا التنسيق الجارى بين الوزارة والأكاديمية للبدء فى إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل وظائف قيادات الادارة المحلية بالمحافظات فى الإعلان رقم (2 ) لسنة 2020 والذين تم استيفائهم الأوراق والشروط الخاصة بالتقدم للمسابقة.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه من المقرر أن يتم اجراء الاختبارات لحوالى 1700 متقدم بالأكاديمية الوطنية للتدريب وفقًا للبرامج الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أن هذا العدد من المتقدمين هم من تم الانتهاء من فحص ملفاتهم وقاموا باستيفاء الأوراق والشروط المطلوبة لهذه المسابقة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا راغب، أن وزير التنمية المحلية شريك نجاح أساسى ورئيسى للأكاديمية الوطنية للتدريب، ومن أكبر الداعمين لها، وأعربت راغب عن سعادتها بالتعاون المستمر بين الأكاديمية ووزارة التنمية المحلية فى الكثير من الملفات الخاصة بالتدريب وتأهيل العاملين بالمحليات بكافة المحافظات والوزارة.

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