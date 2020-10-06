بيطري القليوبية تواصل حملاتها ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

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واصلت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، أعمال الحملة القومية، للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع.



وقالت الدكتورة أمل العسيلي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، إن اللجان المشتركة للتحصين والتسجيل والترقيم والإرشاد تجوب القرى ويشارك فيها أطباء بيطريين على مستوى عالي من الحرفية والمهنية.



وأضافت "العسيلي"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه يجرى عمل لجنة الأن في قرى كفر الأربعين، وبتمدة، وطحلة ببنها، لتحصين الحيوانات.



ووجهت الدكتور سيد زيادة مدير إدارة الإرشاد بتكثيف الدعاية الارشادية عن أهمية التحصين، والتسجيل، والترقيم، والنداء في الجوامع ونشر الوعي بين الفلاحين والمربين من أجل نجاح الحملة، والقيام بالخدمة البيطرية على أكمل وجه، والمحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها، والقضاء على مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع مع نخبة من أكفأ الأطباء والعمال بمديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية المختلفة.