إتحاد جدة يتعاقد مع عوض الناشري

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:10 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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وقعت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي عقد إحترافي مع اللاعب عوض الناشري وذلك لمدة أربعة مواسم قادمة.


وجاء توقيع الناشري بحضور باقة وكوكبة كبيرة من جانب أعضاء مجلس إدارة العميد بحضور أحمد عصام كعكي نائب رئيس النادي .


وكان فابيو كاريلي المدير الفني للفريق قد طلب الحصول على توقيع اللاعب بعد المستويات الكبيرة التي قدمها خلال الآونة الأخيرة.


وتمنى الكعكي عقب توقيع العقود للاعب أن يقدم المردود الجيد الذي يجعله يقود الاتحاد للعودة إلى منصات التتويج من جديد.


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