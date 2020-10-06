"البيان": الإمارات "وطن الإنسانية"

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:09 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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وصفت صحيفة البيان، دولة الإمارات بـ"وطن الإنسانية"، حيث تستمر مسيرة الإنجازات والمبادرات الإنسانية التي تقدمهاعلى جميع المستويات، المحلية والإقليمية والدولية.

 

 وتتطور هذه المبادرات منذ تأسيس دولة الإمارات، بنهج العطاء الموجّه للإنسانية جمعاء، خاصة في المحن والأزمات، وتكبر وتتسع لتشمل ملايين البشر في مختلف دول العالم.

 

وأكدت الأزمة التي خلقتها جائحة «كوفيد 19» على مستوى العالم، ثبات هذا النهج وفاعليته، حيث يتوالى «الجسر الجوي الإنساني» الذي أطلقته دولتنا، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، منذ اليوم الأول لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، في إمداد الدول المنكوبة بالوباء، بالمساعدات الطبية والإنسانية.

 

وجاءت مساعدات الإمارات استمراراً للدعم المستمر والعمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة لتعزيز قدرات العاملين في المجال الطبي لمواجهة الجائحة، حيث تشتمل المساعدات خصوصاً على معدات الحماية الشخصية، وأجهزة فحص كورونا «المسحات»، فضلاً عن الأدوية والأجهزة الطبية، والمساعدات الإغاثية.

 

إن استمرار تسيير الدولة للمساعدات الطبية إلى جميع مناطق العالم، بلا استثناء، يعد شاهداً على تبني القيادة الرشيدة للدولة نهج الوقوف بجانب الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف. لذا فإن الإمارات نالت بحق وسام وصفها بأنها «وطن الإنسانية»، وتعكس مبادراتها أصالة النهج الإنساني في السياسة الإماراتية، التي لطالما وقفت -قيادة وشعباً- إلى جانب الدول والشعوب في الأزمات والمحن، وفقا للبيان.

 

 

 

 

 

 

 

وتعلو الإمارات بمسيرة عطائها المستمرة في العالم، واضعة الإنسان أولويتها وطريقها في تحقيق التقدم، منطلقة من تجليات عظمة الإنسانية في أنصع صورها، وأعظم مواقفها، من خلال الدور المؤثر للدولة في الاستجابة النوعية والمؤثرة تجاه الجائحة بعيداً عن المحددات الجغرافية.

 

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