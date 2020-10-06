للحد من انتشار فيروس كورونا.. قرار جديد من وزارة الرياضة التونسية

أعلنت وزارة شؤون الشباب والرياضة التونسية عن وقف كل الأنشطة الرياضية باستثناء المنتخبات وذلك لكي يتم الحد من انتشار فيروس كورونا.





وقالت الوزارة في بيان "إيقاف كافة الأنشطة الشبابية والرياضية لمدة 15 يوماً مع إمكانية التمديد حسب تطور الوضع الصحي في البلاد.





"إيقاف كافة المباريات والمسابقات للجمعيات (الأندية) لمدة 15 يوماً مع إمكانية التمديد حسب الوضع الصحي في البلاد".





وبالنسبة لأنشطة المنتخبات أكدت الوزارة على "وجوب القيام بفحوص الكشف عن الفيروس والتأكد منها مع ضرورة أن تكون سلبية لاستمرار التمارين والمعسكرات".





وأصيب العشرات من اللاعبين والمدربين في العديد من الأندية على رأسهم الترجي بطل الدوري بعدوى كورونا في الأيام الماضية.





ويستعد منتخب تونس الأول لكرة القدم لخوض مباراتين وديتين ضد السودان يوم الجمعة المقبل على إستاد رادس قبل أن يسافر لمواجهة نيجيريا بعدها بأيام في سويسرا.





وكان رئيس الحكومة التونسية أعلن قبل يومين حظر جميع التجمعات والتظاهرات لمدة أسبوعين بعد أن بلغت أعداد الإصابات بعدوى كورونا أرقاما قياسية منذ فتح الحدود في يونيو الماضي.



