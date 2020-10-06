هاري ريدناب : توتنهام قادر على التتويج بالبريميرليج

قال هاري ريدناب المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي توتنهام الإنجليزي أن السبيرز قادرين على التتويج بلقب البريميرليج للموسم الجاري.









وحصل توتنهام على بطولة الدوري لآخر مرة في تاريخه موسم 1960 – 1961 ولم ينجح بعدها في تحقيق أي لقب منذ الفوز بكأس الرابطة عام 2008.









ونجحت الإدارة في الحصول على خدمات الدولي الويلزي جاريث بيل على سبيل الإعارة من ريال مدريد بالإضافة إلى مات دوهيرتي وبيير إميل هويبيرج وريجيليون.









وفي تصريحات صحفية ادلى بها ريدناب أكد أن الفريق بعد الإنتدابات التي قام بها يمكنه المنافسة حتى الرمق الأخير بل والحصول على لقب الدوري.









يُذكر أن توتنهام كان قد سحق مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي بستة أهداف مقابل هدف وسيواجه في الجولة المقبلة وست هام يونايتد يوم 18 أكتوبر.





