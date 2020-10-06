مدرب منتخب الشباب غاضب من أندية الدوري بسبب التجاهل

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
أمل الحلفاوي
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عبر ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب المصري، عن استيائه من الأندية التي ترفض منحه لاعبين لتدعيم صفوف المنتخب.

وأكد ربيع ياسين في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، أن الأندية المصرية ترفض إعطائه اللاعبين، مشيرا إلى أنه يعمل في ظروف صعبة ومستحيلة.

وشدد على ضرورة منحه لاعبين مميزين من أجل تحقيق النجاحات للمنتخب المصري، مؤكدا أنه تواصل مع اللجنة الخماسية من أجل حل هذه الأزمة.

وواصل، "أنا أقود تدريب منتخب وطني، لذا يجب مساعدتي ودعمي، وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق أهدافنا".



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