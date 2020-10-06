المكسيك تعثر على 12 جثة داخل شاحنتين شمال البلاد

عثرت الشرطة ولاية سان لويس بوتوسي المكسيكية، على 12 جثة داخل شاحنتين صغيرتين في الجزء الشمالي الأوسط من البلاد.

وبحسب قناة روسيا اليوم، تم العثور على جثث 10 رجال وامرأتين على طريق بالقرب من فيلا دي راموس (600 كيلومتر) شمال مكسيكو سيتي.

وأصدر الادعاء العام، بيانًا قال فيه إن الخبراء يعملون على تحديد هوية الجثث والكشف عن أسباب الوفاة.

وأضاف الادعاء العام، أن الجثث حملت رسالة من عناصر بالجريمة المنظمة لم يتم الكشف عن محتواها.

وتم تسجيل أكثر من 36 ألف حالة قتل في المكسيك العام الماضي، ونسبت الغالبية العظمى منهم إلى الجريمة المنظمة.

ومنذ يناير 2020 إلى أغسطس، قتل 411 شخصا في سان لويس بوتوسي، وفقا للبيانات الرسمية، بزيادة 43% عن الفترة نفسها من عام 2019.

وحاولت الحكومة المكسيكية منذ أكثر من عقد احتواء عنف الكارتلات المتزايد بعمليات عسكرية وشرطية كبيرة، ومع ذلك، وسعت جماعات الجريمة المنظمة وجودها في البلاد.