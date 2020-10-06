التأمين الصحي الشامل ببورسعيد: المريض يدفع 10% من التكلفة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:47 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد إمام، نائب رئيس قسم القلب بمشروع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إن نظام التأمين الصحي الشامل يغطي جميع المصريين دون قيد، معلقا: "طالما البطاقة الشخصية مكتوب بها مصري.. يمكن الانضمام للمنظومة بدون أي اعتبار".

وأشار "إمام"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن طبيب الأسرة مسئول عن متابعة حالة المنضمين للمنظومة، ويقوم بتحويل المريض للطبيب المختص في حالته، منوها بأن المريض بمنظومة التأمين الصحي الشامل يدفع 10% بحد أقصى 300 جنيه لأي تدخل جراحي يجريه.

وأضاف نائب رئيس قسم القلب بمشروع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أنهم أجروا مؤخرا عملية تكلفتها الحقيقية نصف مليون جنيه، والمريض دفع 300 جنيه فقط، مؤكدا أن نظام التأمين الصحي الشامل يغطي كل الحزم الطبية.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بعض الأرقام التي توضح المؤشرات الفنية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:

- قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل أكثر من مليوني خدمة طبية وعلاجية متميزة للمنتفعين بهذه المنظومة في محافظة بورسعيد منذ بداية تطبيق المنظومة بها في يوليو من العام الماضي وحتى الآن.

- 31 وحدة ومركز طب أسرة و8 مستشفيات، ساهمت فى تقديم الخدامت الطجبية والعلاجية.

- وصل عدد المواطنين المسجلين بالمنظومة إلى أكثر من 602 ألف مواطن ببورسعيد.

- بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت بها 27051 عملية.

- للمرة الأولى تم إجراء عملية تغيير صمام بالقسطرة TAVI، وافتتاح وحدة غسيل كلوي للأطفال، مع بدء عمليات جراحة ترميم الوجه، وجراحة زراعة القوقعة، وزراعة القرنية.

- من المقرر إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة الأقصر قريبا، من خلال 59 وحدة ومركزا و7 مستشفيات، ويعقب ذلك إطلاقه رسميا في مرحلة تالية.

- من المخطط أن تشهد محافظة الإسماعيلية الإطلاق التجريبي للمنظومة عقب ذلك، من خلال 39 وحدة ومركزا و12 مستشفى.

- يتم إطلاق المنظومة تباعا وبشكل تجريبي في أسوان من خلال 112 وحدة ومركزا و11 مستشفى.

- عقب ذلك يتم إطلاق المنظومة تجريبيا في السويس من خلال 27 وحدة ومركزا و5 مستشفيات.

- تنتهى المرحلة الأولى من المنظومة فى محافظة جنوب سيناء التي من المخطط إطلاق المنظومة بها تجريبيا من خلال 22 وحدة ومركزا و8 مستشفيات.

وبشأن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، لتهيئة المستشفيات بمحافظة الأقصر، استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها:

- تم الانتهاء من إنشاء مستشفيات: إسنا التخصصي، وحورس "مستشفى أرمنت التخصصي"، والأطفال التخصصي "مستشفى العديسات"، وجار الانتهاء من أعمال تطوير كل من مستشفى الكرنك الدولي، والمرحلة الأولى من مُجمع الأقصر الدولي الطبي.

- وصل عدد الملفات العائلية التي تم فتحها إلى أكثر من 191 ألف ملف، إلى جانب 750 ألف ملف فردي حتى الآن.

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