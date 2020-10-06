رئيس جامعة عين شمس ونائبه يشهدان احتفالات إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر 

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شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب احتفال الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب التابعة لقطاع التعليم والطلاب تحت إشراف الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية وبحضور أسرة الشهيد إبراهيم الرفاعي (العميد سامح إبراهيم الرفاعي والسيدة نبيلة إبراهيم الرفاعي) ولفيف من عمداء ووكلاء كليات الجامعة والعقيد محمد رمضان مدير إدارة التربية العسكرية و العقيد محمد فؤاد والرائد محمد طارق والرائد محمد يوسف والفنانة نهال عنبر.



ضمت الاحتفالية التي لاقت إعجاب الحضور مجموعة مختارة من أعمال الطلاب الفنية، تنوعت بين العرض المسرحي أمير الشهداء وهو من تأليف واخراج محمد ذكي ويحكي بطولات الشهيد إبراهيم الرفاعي في إطار درامي يربط بين انتصارات وبطولات الماضي وما يحدث اليوم من انتصار الجيش المصري على قوى الإرهاب الغاشم.



كما قدم منتخب الجامعة للموسيقى والكورال فقرات غنائية مختارة من الأغاني الوطنية بقيادة وتدريب الفنان محمود وحيد، بالإضافة إلى استعراضات فرقة الفنون الشعبية بقيادة وتدريب الفنان حسن شحاته.



وفي ختام الحفل تم تكريم أسرة الشهيد الرفاعي والرائد محمد يوسف مصاب العمليات الحربية والرائد محمد طارق وديع الفنانة نهال عنبر.