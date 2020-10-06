بشرى تُحرج محمود العسيلي أمام الملايين:"الفلوس غيّرتك"

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قامت الفنانة بشرى بمعاتبة صديقها الفنان محمود العسيلي، بسبب عدم تنفيذه لطلبها في تكرار تعاونهم معًا مرة أخرى.





وتحدثت بشرى في برنامج "Gossips"، أحد البرامج الشهيرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة:"العسيلي بيتهرب مني، فلوس الشهرة غيرته، وروحت فرحه الأخير وكان شرطي إننا نعمل أغنية سوا، فهو بيقدم مزيكا جيدة ويفهم صوتي".



يُشار أن الفنانة بشرى شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"القمر آخر الدنيا"، والمسلسل من تأليف محمود الورداني، وإخراج تامر حمزة، بطولة عمرو عابد، مؤمن نور، مادلين طبر، هشام إسماعيل، ثراء جبيل.