بشرى تُحرج محمود العسيلي أمام الملايين:"الفلوس غيّرتك"

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:37 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


قامت الفنانة بشرى بمعاتبة صديقها الفنان محمود العسيلي، بسبب عدم تنفيذه لطلبها في تكرار تعاونهم معًا مرة أخرى.


وتحدثت بشرى في برنامج "Gossips"، أحد البرامج الشهيرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة:"العسيلي بيتهرب مني، فلوس الشهرة غيرته، وروحت فرحه الأخير وكان شرطي إننا نعمل أغنية سوا، فهو بيقدم مزيكا جيدة ويفهم صوتي".

يُشار أن الفنانة بشرى شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"القمر آخر الدنيا"، والمسلسل من تأليف محمود الورداني، وإخراج تامر حمزة، بطولة عمرو عابد، مؤمن نور، مادلين طبر، هشام إسماعيل، ثراء جبيل.

أخبار تهمك

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

إبراهيم سعيد يعلق على تجميد الأنشطة في نادي الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تصريحات جديدة من اللجنة الأولمبية عن إيقاف مرتضى منصور

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

هكذا وصف أحمد موسى تصريحات رئيسة إثيوبيا الأخيرة بشأن توليد الكهرباء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على العرض البرتغالي لضم مصطفى محمد

منذ أقل من ساعتين

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

تفاصيل جديدة حول وفاة عروسين الشرقية في ليلة الدخلة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أزمة دفاعية تواجه الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة

نجم الفراعنة يفضل الأهلي على حساب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ يوم

تصويت

الأكثر قراءة
11:26 ص

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

تصريحات جديدة من اللجنة الأولمبية عن إيقاف مرتضى منصور

09:01 ص

عاجل.. أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

04:04 ص

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»