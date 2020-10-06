بشار الأسد يصف أردوغان "بالمحرض الرئيسي" في قضية ناغورني كاراباخ

وصف الرئيس السوري بشار الأسد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان "بالمحرض الرئيسي" في قضية ناغورني كاراباخ.

وأكد الرئيس السوري، التقارير بشأن نقل مرتزقة من سوريا إلى إقليم ناغورني كاراباخ، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

أعلن إقليم ناغورني ـ كاراباخ، اليوم السبت، مقتل 51 جنديا أرمينيا في مواجهات جديدة مع جيش أذربيجان، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في أرمينيا، عن اندلاع معارك عنيفة في إقليم ناغورني كاراباخ بعد هجوم لجيش أذربيجان.

ووجهت وزارة دفاع أذربيجان، يوم الأربعاء الماضي، ضربة صاروخية تم توجيهها من طائرة مسيرة إلى شاحنة تابعة للقوات الأرمنية في إقليم قره باغ.

وكشفت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن العملية جرت بالقرب جبهة المواجهة بين طرفي النزاع في قره باغ، حيث استهدفت الضربة الصاروخية الشاحنة أثناء قيام مجموعة من الجنود الأرمن بتفريغها.

واستمرت الاشتباكات بين القوات الأذربيجانية والأرمنية على خط التماس في قره باغ طوال الليلة الماضية، حسبما أكدت وزارتي الدفاع في البلدين.