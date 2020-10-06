بشار الأسد يصف أردوغان "بالمحرض الرئيسي" في قضية ناغورني كاراباخ

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:35 ص
الرئيس السوري
الرئيس السوري
وكالات
Advertisements

وصف الرئيس السوري بشار الأسد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان "بالمحرض الرئيسي" في قضية ناغورني كاراباخ.

 

وأكد الرئيس السوري، التقارير بشأن نقل مرتزقة من سوريا إلى إقليم ناغورني كاراباخ، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

أعلن إقليم ناغورني ـ كاراباخ، اليوم السبت، مقتل 51 جنديا أرمينيا في مواجهات جديدة مع جيش أذربيجان، حسبما ذكرت  قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في أرمينيا، عن اندلاع معارك عنيفة في إقليم ناغورني كاراباخ بعد هجوم لجيش أذربيجان.

 

ووجهت وزارة دفاع أذربيجان، يوم الأربعاء الماضي، ضربة صاروخية تم توجيهها من طائرة مسيرة إلى شاحنة تابعة للقوات الأرمنية في إقليم قره باغ.

 

وكشفت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن العملية جرت بالقرب جبهة المواجهة بين طرفي النزاع في قره باغ، حيث استهدفت الضربة الصاروخية الشاحنة أثناء قيام مجموعة من الجنود الأرمن بتفريغها.

 

 واستمرت الاشتباكات بين القوات الأذربيجانية والأرمنية على خط التماس في قره باغ طوال الليلة الماضية، حسبما أكدت وزارتي الدفاع في البلدين.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خط التماس في قره باغ جيش اذربيجان بشار الأسد أردوغان

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

تصريحات جديدة من اللجنة الأولمبية عن إيقاف مرتضى منصور

منذ ساعة و نصف

نجم الفراعنة يفضل الأهلي على حساب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على العرض البرتغالي لضم مصطفى محمد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

إبراهيم سعيد يعلق على تجميد الأنشطة في نادي الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ يوم

تفاصيل جديدة حول وفاة عروسين الشرقية في ليلة الدخلة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أزمة دفاعية تواجه الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و 6 دقيقة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

تركيا تنتهك القواعد.. تُسقط طائرة أرمنية وتصفي قائدها

أرمينيا: أذربيجان هي من تقوم باستخدام القوة وسنواصل الدفاع عن ناغورني كاراباخ

عشرات القتلى من الفصائل السورية الموالية لتركيا في معارك ناغورني كارباخ

أرمينيا تسقط 3 مروحيات تابعة لجيش أذربيجان في قره باغ

الكرملين: نشر مقاتلين من سوريا وليبيا في ناغورني كاراباخ خطير جدا

ضربات جديدة تستهدف ستيباناكرت كبرى مدن ناغورني كاراباخ

تصويت

الأكثر قراءة
11:26 ص

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

تصريحات جديدة من اللجنة الأولمبية عن إيقاف مرتضى منصور

09:01 ص

عاجل.. أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

04:04 ص

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»