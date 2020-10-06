الهيئة العربية للتصنيع تستقبل سفير كوريا الجنوبية لبحث الشراكة وتوطين التكنولوجيا



تناولت المباحثات، الإمكانيات التصنيعية بالعربية للتصنيع وما تتمتع به الصناعة الكورية الجنوبية من خبرات في مجال الصناعات الإلكترونية والتحول الرقمي في مجال التعليم والبرمجيات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتابلت والشاشات التفاعلية والصناعات الطبية وصناعة أغشية محطات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة وعربات مترو الأنفاق ووسائل النقل صديقة البيئة، ومجالات التصنيع المتعددة.



كما تم عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية من خلال التعاون مع كبريات الشركات الكورية وتحديد آليات تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.



في هذا الصدد، أوضح " التراس" أهمية إستثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وسول وكيفية الإستفادة منها لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة ،مؤكدا علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الإستثمار في مصر.



وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لعقد شراكة مع كبريات الشركات الكورية الجنوبية والتي لنا تعاون متميز معها منذ تأسيس الهيئة، مؤكدا علي أهمية تعزيز التعاون في المجال الصناعي بما يحقق الإستفادة من التكنولوجيا الكورية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلي جانب مناقشة إمكانية إشتراك الشركات الكورية الجنوبية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها تعديل السيارات المتقادمة خاصة الميكروباصات وتحويلها إلي سيارات صديقة للبيئة بإستخدام الغاز الطبيعي ،مشيدا بالعربات الكورية التي تتميز بمواصفات الجودة والمتانة، لافتا إلي تحقيق السعر المناسب للسوق المصري وإمكانية التصدير إلي الدول الإفريقية.



من جانبه، أكد "هونج جين ووك" أن السوق المصري جاذبا للإستثمارات الكورية ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، لافتا لحرص كبري الشركات الكورية ورجال الأعمال الكوريين وتطلعهم للمشاركة مع المؤسسات الصناعية المصرية لتنفيذ المشروعات القومية الكبري وفقا لمعايير الجودة العالمية.



وأضاف أن حكومتي البلدين يعملان عن قرب لمناقشة ودراسة إمكانية إبرام اتفاقية التجارة الحرة بينهما لإنشاء إطار للتعاون الاقتصادي الشامل.



كما أشار" ووك" أن كبري الشركات الكورية ومنها سامسونج وهيونداي متحمسة للإنفتاح والتعاون وعقد الشراكات مع "العربية للتصنيع" لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في مجالات الصناعة المتعددة.



وأشاد السفير الكوري بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتطويرها وفقًا لمعايير الجودة العالمية،لافتا علي سبيل المثال أن شركة هيونداي روتم الكورية العالمية تحرص علي الإستثمار في مصر والتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع علما بأن هيونداي لديها إشتراطات صارمة للجودة وهي ما تحقق بالعربية للتصنيع.

في زيارة تعكس قوة الإقتصاد المصري المتنامي وثقة كبارالمستثمرين والشركات العالمية فى كفاءة مؤسستنا الوطنية العملاقة، إستقبل الفريق "عبد المنعم التراس "رئيس الهيئة العربية للتصنيع ،السفير" هونج جين ووك" سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة.