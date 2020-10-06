سبب استبعاد أوسبينا من قائمة كولومبيا استعدادا لتصفيات المونديال

استبعد منتخب كولومبيا حارسه ديفيد أوسبينا من مواجهتي فنزويلا وتشيلي في تصفيات المونديال على خلفية وضع جميع نجوم نابولي في الحجر الصحي في إيطاليا.





وقال الاتحاد الكولومبي في بيان أمس الاثنين، إنه وبسبب أوامر السلطات الإيطالية لن يتمكن أوسبينا من السفر إلى كولومبيا لخوض المباراتين.





وسيغيب أيضا يايرو مورينو، لاعب وسط ليون، وماتيوس أوريبي ولويس دياز، ثنائي بورتو، عن كولومبيا في المباراتين بعد عزلهم ذاتيا.





واستدعى المدرب كارلوس كيروش، إيدر شو، حارس نادي أمريكا، ليحل بدلا من أوسبينا، كما وجه الدعوة لفيكتور كانتييو من كورنثيانز، وجون كوردوبا من هيرتا برلين، وسانتياغو أرياس من باير ليفركوزن.





وتواجه كولومبيا منتخب فنزويلا على أرضها يوم الجمعة المقبل، قبل السفر إلى سانتياغو لمواجهة تشيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".



