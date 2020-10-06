أزمة دفاعية تواجه الأهلي قبل مواجهة إنبي

تأكد بشكل رسمي غياب ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن المباراة المُقبلة للمارد الأحمر ضد إنبي يوم غداً الأربعاء ضمن مباريات الدوري المصري بسبب الإيقاف.









وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالمارد الأحمر أن ياسر إبراهيم حصل على الإنذار الثالث في مباراة فريقه الماضية ضد المقاولون العرب وبات خارج حسابات الجنوب أفريقي موسيماني.









وقام الأهلي بتصعيد عدد من لاعبي الشباب في تدريب يوم أمس الإثنين من أجل تعويض النقص العددي في مقدمتهم عادل أحمد ومحمد المغربي.









وفي نفس السياق يعاني أيمن أشرف من الإصابة على مستوى الكاحل وبات مهدد بصورة كبيرة بالغياب عن لقاء إنبي.









ويغيب عن دفاع الأهلي إثنين من أفضل لاعبيه وهم رامي ربيعة ومحمود متولي بالإضافة إلى سعد سمير الأمر الذي أثر بالسلب على الخط الخلفي للمارد الأحمر.

