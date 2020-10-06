مواجهات حاسمة في مجموعة الصعيد لحسم التأهل للممتاز

ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :

1- البنك الأهلي مع بنى سويف



يستضيف فريق البنك الأهلي بقيادة عيد مرازيق ، نظيره فريق بنى سويف بقيادة حسن موسى في أقوى مباريات الموسم، حيث يطمع كلا الفريقين للفوز وحصد النقاط الثلاث للصعود إلى الدوري الممتاز.



البنك الأهلي وصيف المجموعة برصيد 40 نقطة بعد تعادله مع المنيا بهدف لمثله، بينما بنى سويف متصدر المجموعة برصيد 41 نقطة بالرغم من هزيمته من تليفونات بني سويف بالجولة السابقة.





وشهد لقاء الدور الأول، فوز حقق البنك بهدف إسلام صلاح سولارى.



2- ديروط مع الألومنيوم



يحل فريق الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى ضيفاً ثقيلاً على فريق ديروط بقيادة أحمد الكأس،ويسعى الأول، للفوز على أمل تعثر البنك الأهلي وبنى سويف، كما يبحث الفريق الديروطي عن إيقاف صحوة المنافس.



يدخل فريق الألومنيوم اللقاء وهو في المركز الثالث، برصيد 39 نقطة، بعد فوزه على فريق شبان قنا برباعية مقابل هدف سجلها كيرس ماهر هدفين ومحمود ناجح وإبراهيم عبد العزيز هدف، بينما فريق ديروط متذيل المجموعة برصيد 12 نقطة .



3- شبان قنا مع سوهاج



يلتقي فريق شبان قنا بقيادة كمال الزين مع فريق سوهاج بقيادة أحمد خلف، ويدخل فريق قنا اللقاء بالمركز الرابع، برصيد 32 نقطة، بينما فريق سوهاج بالمركز السادس برصيد 27 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



4- تليفونات بني سويف مع البترول



يلعب فريق تليفونات بني سويف بقيادة أبو العينين شحاتة، مع فريق بترول أسيوط بقيادة محمد عبد السميع، ويحتل فريق التليفونات المركز الثامن برصيد 26 نقطة، بينما البترول صاحب المركز الخامس برصيد 31 نقطة.



وحقق فريق البترول الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول، سجلهما مصطفى شلبي ومحمود كمال، وسجل محمود علاء هدف التليفونات.



5- الفيوم مع الإعلاميين





يستضيف فريق الفيوم بقيادة كرم جابر فريق الإعلاميين بقيادة أحمد أبو علي، يسعى الفريقين للفوز للهروب من شبح الهبوط للقسم الثالث

الفيوم صاحب المركز العاشر برصيد 18 نقطة بعد هزيمته من بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدف سجله عمرو الفيومى، بينما فريق الإعلاميين صاحب المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد فوزه على ديروط بهدف نشأت مسعد.



وحقق فريق الإعلاميين الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول، سجل هدفين الإعلاميين، إيهاب المصري من ركلة جزاء وبكر محمد بينما سجل أحمد عماد هدف الفيوم.



6- طهطا مع المنيا



يواجه فريق طهطا بقيادة مصطفى حكيم فريق المنيا بقيادة شديد قناوي، ويحتل الفريق الطهطاوي المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة، بينما المنيا في المركز السابع برصيد 27 نقطة.



وفاز فريق المنيا بهدفين مقابل هدف في الدور الأول، سجل محمد سماره من ضربة جزاء وعمرو عثمان هدفين المنيا وسجل محمد عبد القادر هدف طهطا.



ترتيب المجموعة الأولى



1- بني سويف 41 نقطة

2- البنك الأهلي 40 نقطة

3- الألومنيوم 39 نقطة

4- شبان قنا 32 نقطة

5- البترول 31 نقطة

6- سوهاج 27 نقطة

7- المنيا 26 نقطة

8- التليفونات 26 نقطة

9- الإعلاميين 22 نقطة

10- الفيوم 18 نقطة

11- طهطا 13 نقطة

12- ديروط 12 نقطة

