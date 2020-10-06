جامعة جنوب الوادي تعتمد قواعد التسكين بالمدن الجامعية

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اعتمد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، قواعد تسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2020 2021 م.



وقال رئيس الجامعة، أنه تقرر قبول كل من سجل على موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية وحقق الشروط المطلوبة سواء للطلبة أو الطالبات، لافتا إلى أنه بالنسبة للطالبات؛ يتم تسكين الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير ( ممتاز ) جميع الكليات وتقدير ( جيد جدًا – جيد ) كليات عملية فقط وهي ( الطب البيطري – التمريض – الطب – الهندسة – معهد الفني للتمريض – طب الفم والأسنان – التربية الرياضية – العلاج الطبيعي – الصيدلة – المعهد الفني الصحي – التربية النوعية – الزراعة – العلوم – والشعب العملية فقط من كلية التربية وهي ( شعبة العلوم – شعبة الرياضيات – شعبة الفيزياء والكيمياء - شعبة الفيزياء- شعبة الكيمياء - شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية )، بينما يتم تسكين الطالبات الجدد مواليد عام 2003 م بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 من عام 2002 م كليات عملية فقط كما ذكر بعاليه.



وفيما يتعلق بشروط تسكين الطلبة الذكور، قال رئيس جامعة جنوب الوادى أنه يتم تسكين الطلبة الذكور القدامى المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير ( ممتاز ) جميع الكليات وتقدير ( جيد جدًا – جيد ) كليات عملية فقط وهي ( الطب البيطري – التمريض – الطب – الهندسة – معهد الفني للتمريض – طب الفم والأسنان – التربية الرياضية – العلاج الطبيعي – الصيدلة – المعهد الفني الصحي – التربية النوعية – الزراعة – العلوم – والشعب العملية من كلية التربية وهي ( شعبة العلوم – شعبة الرياضيات – شعبة الفيزياء والكيمياء - شعبة الفيزياء- شعبة الكيمياء - شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية)، بينما يتم تسكين الطلبة الذكور الجدد مواليد عام 2003 م بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 من عام 2002 م كليات عملية فقط كما ذكر بعاليه.



وأكد الدكتور يوسف غرباوى، عدم وجود اى زيادة فى رسوم الإقامة بالمدن، نافيا ما تردد بشأن زيادة الرسوم، وأوضح أنه بالنسبة لطريقة دفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعة ( أول قسيمة ) يمكن لجميع الطلاب المحققين لشروط الإقامة بالمدن الجامعة سابقة الذكر دفع مبلغ ( 210 جنيه ) رسوم أول قسيمة لمن يرغب في الإقامة من يوم 17 10 2020 م أو يتم توريد مبلغ ( 485 جنيه ) رسوم أول قسيمة لمن يرغب في الإقامة من 1112020 م من خلال جميع قنوات الدفع الإلكتروني، علمًا بأن الرسوم الشهرية بعد ذلك هي ( 350 جنيه ) إقامة بالتغذية، ويتم تسكين الطلاب المسددين رسوم أول قسيمة بدءًا من مساء يوم الجمعة الموافق 16 10 2020.



وأشار فيما يتعلق بنظام الإقامة بالليلة، يتم تخصيص مبنى معبر الشباب لإقامة الطالبات بقنا بالليلة، بحيث لا يزيد عدد أيام الإقامة بالليلة خلال الأسبوع للطالبة الواحدة عن ليلتين متصلة أو منفصلة للكليات النظرية وثلاث ليالي متصلة أو منفصلة للكليات العملية، ويتم تخصيص مبنى الكنوز ( 2 عمارة ) لإقامة الطلبة الذكور بقنا بالليلة، بحيث لا يزيد عدد أيام الإقامة بالليلة خلال الأسبوع للطالب الواحد عن ليلتين متصلة أو منفصلة للكليات النظرية وثلاث ليالي متصلة أو منفصلة للكليات العملية.



وأكد " غرباوى " أنه نظرا لأن التواجد بالجامعة للكليات النظرية سيكون يومين فقط فى الأسبوع، وللكليات العملبة ثلاثة أيام، جاء قرار التسكين على النمط المذكور، لافتا إلى أنه سيتم اتاحة مرحلة ثانية للالتحاق بالمدن الجامعية بعد شهر من بدء الدراسة.





