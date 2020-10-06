هكذا أصيب ترامب بفيروس كورونا



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "الناس في الحفلة كانت فوق بعضها، ومفيش تباعد اجتماعي، ولا التزام بارتداء الكمامة.. كان بوس وأحضان"، منوها بأنه نحو 13 شخص من فريق البيت الأبيض أصيبوا بالكورونا.



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أربكت إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، المشهد السياسي، حيث توقفت الحملة الانتخابية لمنافسه جو بايدن التي كانت تهاجم ترامب ونشاطاته خلال فترة الرئاسة.



منافس ترامب يجري اختبار كورونا



فور إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونقله للمستشقى، لمتابعة الرعاية الطبية له خلال الأيام المقبلة، خضع منافسه جو بايدن لاختبار كورونا مرتين.



توقف الحملة الانتخابية لمنافسه



ورغم أن إصابة ترامب، قبل شهر واحد فقط من الانتخابات الرئاسية، أثيرت تساؤلات كثيرة حول وضع الحملة الانتخابية.



وأعلن منافسه جو بايدن عن وقف الحملة الانتخابية التي كانت تهاجم ترامب ونشاطاته خلال فترة الرئاسة، مراعاة لظروفه الصحية، ولكن حملة الأخير لم تتوقف للحظة.



ونشرت إيفانكا ترامب، صورة لوالدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يتابع عمله بالرغم من إصابته بفيروس كورونا.



وعلقت على الصورة بالقول: "لا شيء يمكن أن يمنعه من العمل للشعب الأميركي. هو لا يلين".



وأكدت كايلي ماكني المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن ترامب يمارس مهامه من خلال وجوده في المستشفى ولم يتم تسليمها لنائبه.



وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي، الجمعة، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، ونُقل إلى مستشفى عسكري في وقت لاحق من اليوم نفسه بعد أن تدهورت صحته، قبل أن يستعيد جزءا من عافيته.





عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للحفلة التي تسببت في إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، معلقا: "دي الحفلة اللي حصلت فيها المصيبة"، موضحا أن الحفلة كانت لتعيين قضية في المحكمة الفيدرالية.