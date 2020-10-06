بعد شهر من تعيينه.. كورونا يطيح بوزير الثقافة التونسي من منصبه

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعفى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، وزير الشؤون الثقافية وليد الزيدي من منصبه، وذلك بعد مرور شهر واحد فقط من أدائه اليمين الدستورية.

 

وأصدرت رئاسة الحكومة التونسية، بيانًا قالت فيه إنه تم تكليف وزير السياحة حبيب عمار "بتسيير وزارة الثقافة بالنيابة".

 

ويذكر أن وليد الزيدي، الحاصل على الدكتوراه في الآداب، كان أول كفيف يصل إلى مقعد وزاري في تونس.

 

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، جاء قرار إعفاء الزيدي من منصبه بعد تصريحات أدلى بها اعتبرت مناقضة لتوجهات الحكومة بشأن وقف تنظيم أي مناسبات أو أحداث يحضرها جمهور وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

 

وفي تصريحات صحفية، أبدى الزيدي تضامنه مع "الناس اللي تعيش وتترزق من المسرح" والقطاع الفني مشيرا إلى أن وزارته "ليست وزارة تنفيذ بلاغات حكومة"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

 

وكان تعيين الزيدي في وزارة الثقافة بتونس، أثار ردود فعل متناقضة بين مرحب بالتعيين واعتباره خطوة ثورية وغير مسبوقة، ومنتقد له بحجة أن وزارة الثقافة تعج بملفات ثقيلة قد يصعب على الزيدي التعاطي معها.

 

والزيدي يعد أستاذا في البلاغة بجامعة منوبة، وهو وابن مدرسة المعلمين العليا وكلية الآداب والإنسانيات في منوبة.

 

وقد ناقش الزيدي أطروحة الدكتوراه في البلاغة العربية القديمة في يناير الماضي، وحمل بحثه عنوان "التقديم والتأخير في تأويل القول".

 

وينجز الزيدي بحوثا في العلوم البلاغية والتداولية وفي علم نفس الإعاقة، كما ينتج برامج إذاعية في الفكر والأدب في إذاعة تونس الثقافية وإذاعة الكاف.

 

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