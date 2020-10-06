تصريحات جديدة من اللجنة الأولمبية عن إيقاف مرتضى منصور

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
حسام مجدي
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تحدث شريف العريان سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية بتصريحات جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المثار في الفترة الأخيرة.

وأكد شريف العريان، أن أي مخالفة من رئيس الزمالك للقرارات الصادرة ضده سوف يتضرر فريقه.

وقال العريان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش: "القرار كان بناء، تم تحويل هذه الشكاوى الى لجنة القيم وتم النظر اليها وتحويلها للتحقيق.

وأردف: "رئيس الزمالك أستغل حصانته وأرسل 3 محاميين، ولكن قرارات اللجنة إلزامية على جميع الهيئات التي يمتلكها".

وواصل: "نادي الزمالك خارج الأزمة، الأزمة مع رئيسه، هناك فارق كبير".

وكشف: "أي خطاب سيصل عليه توقيع رئيس نادي الزمالك لن يعترف به".

واختتم سكرتير اللجنة الأولمبية حديثه قائلا: "إذا صمم رئيس الزمالك على حضور المباريات سوف يتضرر فريقه".



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