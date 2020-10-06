المرشحون على جوائز الأفضل عبر التاريخ





بدأت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عملية اختيار فريق الأحلام عبر التاريخ، حيث استهلتها بالإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل حارس على الإطلاق.





ووضعت 10 لاعبين في كل مركز من أجل اختيار الأفضل بيهم وتحديد أفضل 11 لاعبا في كل العصور.





ففي مركز حراسة المرمى، يتنافس 10 حراس وهم "جوردون بانكس - توماس نكونو - جيانلويجي بوفون - بيتر شمايكل - إيكر كاسياس - إدوين فان دير سار - سيب ماير - ليف ياشين - مانويل نوير - دينو زوف".





وفي مركز الظهير الأيمن، يتواجد "جوزيبي بيرجومي - كافو - كارلوس أليرتو - جيلما سانتوس - كلاوديو جينتيلي - مانفريد كالتز - فيليب لام - ويم سوربيير - ليليان تورام - بيرتي فوجتس".





أما بمركز الظهير الأيسر، فضمت الترشيحات "رود كرول - أندرياس بريمه - بول برايتنر - باولو مالديني - أنتونيو كابريني - مارسيلو - جاشينتو فاكيتي - نيلتون سانتوس - جونيور - روبيرتو كارلوس".





وفي مركز قلب الدفاع، تم ترشيح كل من "فرانكو باريزي - فرانز بيكنباور - بوبي مور - دانييل باساريلا - فابيو كانافارو- ماتياس زامر - مارسيل ديساييه - جايتانو شيريا - رونالد كومان - سيرجيو راموس".











