عمرو أديب محذرا المصريين: "ما تفعلوه مدمر وأكثر فتكا من كورونا"

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:44 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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حذر الإعلامي عمرو أديب، من خطورة الإكثار من تناول المضادات الحيوية، منوها بأن الأطباء على مستوى العالم أكدوا أن المضادات الحيوية لها تأثير مدمر على صحة الإنسان.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الأطباء يرون أنه من المحتمل أن يواجه العالم ما يسمى ببكتيريا المضادات الحيوية، لافتا إلى أن العلماء يرون أن هذه البكتيريا مدمرة وفتاكة أكثر من الكورونا.

وأوضح أن هناك 3 مليون أمريكي يصابون بعدوى بكتيرية سنويا، ويتوفى منهم 35 ألف، مشددا على ضرورة أن نحرص على ترشيد استخدام المضاد الحيوي، مضيفا أن مصر أكبر دولة "بتبلبع مضاد حيوي".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "عشق المضادات الحيوية في مصر تاريخي، خاصة وأن الأدوية في مصر تصرف بدون روشتة".

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قال الدكتور عمر الحلفاوي، أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية بجامعة ريجابنا بكندا، إنه لا يجب أن يحصل شخص على مضاد حيوي لعلاج مرض ما إلا باستشارة طبيب، وعندما يكون مصاب بعدوى بكتيرية.

ونوه "الحلفاوي"، خلال تصريحات صحفية، بأن الاكثار من تناول مضاد حيوي يجعل الجسم يفقد قدرته على المقاومة، بل أنه إذا حصل على نفس المضاد الحيوي فأنه لا يفيد في مقاومة الإصابة لأن الجسم كون مناعة ضده.

وحذر من خطورة مجموعة البرد التي يتم تداولها في مصر، حيث أنها تحتوي على قرص مضاد حيوي واحد فقط، ومن ثم فأن البكتيريا لا تموت نهائيا داخل الجسم، وعند التعرض لنفس المضاد الحيوي لن يكون مؤثرا فيها، معلقا: "مجموعة البرد دمرت مجموعات كاملة من المضادات الحيوية ولم تجعل لهم فاعلية".

https:www.youtube.comwatch?v=XouN9Ni9otE&t=69s

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