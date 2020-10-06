تعرف على العرض البرتغالي لضم مصطفى محمد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:38 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
ريهام عبد المحسن
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جذب مصطفى محمد نجم هجوم الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي اهتمام العديد من الأندية الأوروبية في الصيف الحالي.

وأكدت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أن سبورتينج براجا البرتغالي يخطط للتحرك سريعًا من أجل التعاقد مع النجم المصري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت المجلة الفرنسية أن سبورتينج براجا يستهدف التعاقد مع مصطفى محمد تحسبًا لانتقال مهاجمه باولينيو إلى صفوف سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وأفادت المجلة الفرنسية بأن النادي الذي يحتل المركز الثاني عشر في بطولة الدوري البرتغالي يستعد لتقديم عرض مالي يتراوح ما بين 3.5 إلى 4.5 مليون يورو للتعاقد مع نجم الزمالك.

وألمحت المجلة الفرنسية أن الزمالك سبق أن رفض عرضًا لبيع نجم هجومه الشاب لفناربخشة التركي مقابل 3 ملايين يورو.



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