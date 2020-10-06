الأرجنتين: تسجيل أعلى معدل إيجابي لاختبارات كورونا في العالم

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، أعلى معدل نتائج إيجابية لاختبارات كوفيد-19 في العالم.

 

وقد أفاد موقع (أور وورلد إن داتا) التابع لجامعة أوكسفورد، بأن الفحوص أثبتت إصابة نحو ستة من كل عشرة، مما يمثل انعكاسا لانخفاض مستويات الفحص والتطبيق الفضفاض لقواعد العزل العام.

 

وأعلنت السلطات الصحية الأرجنتينية، أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا بلغ حتى يوم الاثنين 809728، حيث كان معدل الإصابة في الأيام السبعة الماضية يتراوح حول 12500 إصابة يوميا. وتجاوز مجموع عدد الوفيات في البلاد 21 ألفا.

 

وأشار المسؤولون الصحيون، إلى أن انخفاض مستويات الفحص والقيود المتراخية دفعت المعدل الإيجابي (اكتشاف الإصابات) إلى مستوى عال، إذ قفز من حوالي 40 بالمئة في أغسطس إلى قرابة 60 بالمئة في الأيام السبعة الماضية، طبقا لحسابات رويترز استنادا إلى بيانات وزارة الصحة.

 

وتحتل الأرجنتين المركز الثامن عالميا في تسجيل الإصابات بكوفيد-19، وهي حاليا في المراكز الخمسة الأولى لمعدل الإصابات والوفيات لسبعة أيام على التوالي. وأمريكا اللاتينية هي المنطقة الأكثر تضررا في العالم فيما يتعلق بالإصابات بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه.

 

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