إخماد حريق هائل بشارع "مدينة نصر" في قنا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:32 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكنت الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على الحريق الذي نشب، صباح اليوم الثلاثاء، في منزل، في إحدى شوارع مدينة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا، اليوم، باندلاع النيران بمنزل من 4 طوابق بمدينة قنا، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة عليه، من قبل قوات الحماية المدنية.
وتمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، بإشراف العقيد هاني الاتربي، مدير الإدارة، ورئاسة المقدم محمود السعدني، والنقيب علي القاضي، من السيطره على الحريق قبل امتداد النيران للعقار بالكامل، أو المجاورات، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية أو خسائر في في الأرواح، فيما أدى الحريق إلى خسائر في الممتلكات.


تم السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

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