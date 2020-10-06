"هتسمعوا أخبار حلوة قريب".. وزير التعليم يكشف مفاجأة للمعلمين

Advertisements

زف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشرى سارة للمعلمين في مصر، مشيرا أنه جار وضع اللمسات الأخيرة لتحسين الأوضاع المالية لجميع المعلمين في مصر، معلقا: "هتسمعوا أخبار كويسة قريب.. نبدأ العام بخبر سعيد".



وهنأ "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية ""، مساء الإثنين، المعلمين بيوم المعلم المصري، مؤكدا أن المعلم هو عصب العملية التعليمية سواء هناك تطبيق للسبل التكنولوجية أم لا، موضحا أن نجاح تطوير التعليم مرتبط بالمعلم ودوره، مؤكدا أن هذا العام هو عام تقدير المعلم، معلنا ".



وأوضح، أنه سيتم توفير تدريبا للمدرسين حسب تخصصهم، مضيفا أنه كلما اجتهد المعلم في مجموعات التقوية سيكون هناك دخلا أكبر لهم.



إقرأ أيضا..

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية، عن فتح مدرستين جديدتين بمحافظتي الوادي الجديد (مدينة الخارجة) وجنوب سيناء (بمدينة شرم الشيخ)، بداية من العام الدراسي المقبل 2021_2020.



وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح باب التقديم للطلاب بالمدرستين لمرحلة رياض الأطفال (KG1 - KG2) والصف الأول الابتدائي، بداية من الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2020 ولمدة 15 يومًا.



وأوضحت الوزارة إلى أنه سيتم إتاحة الاستعلام الإلكتروني لأولياء أمور الطلاب في الإدارات التعليمية التابع لها المدرستين، وذلك من منطلق حرص الوزارة على تسهيل إجراءات متابعة طلبات التقديم لأبنائنا الطلاب.



وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس اليابانية تجربة واعدة، مؤكدًا أن المدارس اليابانية تركز على بناء الشخصية بالأسلوب الياباني مع الاهتمام بالجزء الخاص بالأنشطة، فضلًا عن تشييد المباني بجودة عالية وتجهيز المعامل وتدريب المعلمين.



وأثنى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على دور وزارة التربية والتعليم المثمر في تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة من خلال بناء مدارس جديدة ودعم العملية التعليمية في المناطق النائية بالمحافظة بعدد من الفصول الذكية متعددة الاستخدامات للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول وتحسين بيئة التعليم للمعلمين والطلاب؛ علمًا بأن المحافظة قامت ببناء عدد (2) مدرسة يابانية الأولى بمدينة الطور تم افتتاحها العام الماضي، وسيتم افتتاح المدرسة الثانية بمدينة شرم الشيخ في العام الحالي ويطالب المحافظ بافتتاح فرع جديد بمدينة رأس سدر.



وذكر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن افتتاح المدرسة المصرية اليابانية في مدينة الخارجة يأتي ضمن الاهتمام بتنمية المحافظة، مشيرًا إلى أن تطبيق التجربة اليابانية بمدارسنا تعتبر من أهم ثمار العلاقات الوطيدة بين مصر واليابان، والتي تحظى باهتمام كبير وجهود متواصلة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.



جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد 2020-2021، سيبلغ 43 مدرسة داخل 24 محافظة.

https:www.youtube.comwatch?v=AQs9YQystCg&t=2s