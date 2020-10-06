كندة علوش تنتهى من تصوير حكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا"
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:56 ص
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انتهت الفنانة كندة علوش وأبطال حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا"، من تصوير آخر مشاهد الحكاية،..
وحكاية "ضي القمر" من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي.
موعد العرض
مسلسل ضي القمر يعرض حالياً على قناة DMC من السبت إلى الأربعاء الساعة 7:30 مساءً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.