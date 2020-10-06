كندة علوش تنتهى من تصوير حكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا"

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
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انتهت الفنانة كندة علوش وأبطال حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا"، من تصوير آخر مشاهد الحكاية،..
 
وحكاية "ضي القمر" من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي.

موعد العرض
مسلسل ضي القمر يعرض حالياً على قناة DMC من السبت إلى الأربعاء الساعة 7:30 مساءً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.

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