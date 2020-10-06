أحمد زاهر: منعت ملك وليلى من التمثيل خلال فترة المراهقة





قال الفنان أحمد زاهر، إنه قرر أن يوقف ابنتيه ملك وليلى عن التمثيل في فترة من الفترات، مشيرًا إلى أنه كان ضرورى أن يختفوا خاصة فى المراهقة وكان ينوى أن يعودا مرة أخرى للتمثيل بعد الجامعة.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة"، الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس والذى يذاع على قناة DMC، أن ليلى هذا القرار عندما طلب منه الفنان الجميل ياسر جلال أن تشاركه فى مسلسل "الفتوة"، بدور ابنته.





وأشار إلى أنه رفض في البداية ولكن ظل يقنعني إلى أن وافقت، وتفاجأت بها فى المسلسل، فبالرغم من شهادتى المجروحة فيها إلا أنها قدمت الدور بشكل جيد جدا وأثبتت موهبتها.