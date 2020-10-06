هنيدي يكشف أسرار علاقته الخاصة بالسوشيال ميديا مع لميس الحديدي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:30 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان محمد هنيدي، أن علاقته بالسوشيال ميديا قوية  وهي تطور طبيعي مع التقدم التكنولوجي  ومواكبة العصر كونها قناة مهمه لتواصله مع جمهوره.


وأضاف خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة " تقديم الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  "ON": "علاقتي بدات بيها مع التطور في المنصات المختلفة  ولقيتها وسيلة ظريفة جداً جداً للتواصل مع جمهوري الي هوا سبب نجاحي".

وأشار إلى أنه قبل وجود السوشيال ميديا لم تكن  لديه قناة ممكنة للتحدث مع الناس إلا عبر الصحف أو غيرها من وسائل الاعلام.

وأكد أن السوشيال ميديا مثلت نقلة كبيرة بالنسبة له في تواصله مع جمهوره  خاصة ان بها تواصل مباشر وتحمل في طياتها "هزار وإفيهات".


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