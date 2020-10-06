إبراهيم سعيد يعلق على تجميد الأنشطة في نادي الزمالك

علق إبراهيم سعيد نجم نادي الزمالك والأهلي السابق، على تصريحات اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، بشأن أزمة تجميد الأنشطة في نادي الزمالك.





وعبر نجم نادي للزمالك والأهلي السابق، عن اندهاشه الشديد من التصريحات المتداولة مؤخرا من اللجنة الاوليمبية المصرية.





وكتب سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي توتير، "شفت تصريح للجنه الاوليمبيه بتقول هيتم تجميد كافه الأنشطة في نادي الزمالك لا داعي للكلام الاسم لوحده يكفي انه الزمالك".





جدير بالذكر أن اللجنة الأوليمبية المصرية، كانت قررت إيقاف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات قادمة، بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه مصري، كما ألزمت إدارة القلعة البيضاء بانتخاب رئيسًا جديدًا للنادي.



