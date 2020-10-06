ريال مدريد يستكمل سلسلة الانتصارات بعد القضاء على ثغرة الدفاع

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الاستقرار الدفاعي الذي يعيشه فريق ريال مدريد في الوقت الحالي، بعد الفوز على نظيره ليفانتي بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.





ووفقاً لما ورد بصحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية، فإن يعيش ريال مدريد حالة من الاستقرار في الجبهة الدفاعي بعد الغوز على ليفانتي بهدفين نظيفين".





وأضافت:" امتدت سلسلة الإنتصارات للفريق الملكي في الليغا إلى 15 مباراة، حقق خلالها 13 انتصارًا وتعادلين، وحصد 41 نقطة من أصل آخر 45 نقطة، وذلك بين المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي وبداية هذا الموسم، لينفرد الميرنجي بالجلوس على عرش صدارة الدوري الإسباني".





وواصل:" لعب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، دوراً كبيراً في هذه الانتصارات، حيث إنه رغم غياب ألفارو أودريوزولا وداني كارفاخال، لكن ريال مدريد ما زال قويًا من الناحية الدفاعية وحافظ على نظافة شباكه في 3 من 4 مباريات".





واستكمل:"وقع ريال مدريد في بداية الموسم في فخ التعادل السلبي مع ريال سوسيداد، ثم حقق ثلاث انتصارات متتالية ضد ريال بيتيس وبلد الوليد وليفانتي، وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، وكانت هي الثغرة التي أحيت الفريق الملكي".





وأختتم:"فإن الفضل الكبير في القوة الدفاعية يعود لتيبو كورتوا الذي دائمًا يقوم بتصديات حاسمة، كما وأن وجود سيرجيو راموس ورافائيل فاران يمنح الأمان لزيدان بسبب صلابتهم الدفاعية".



