الاتحاد السكندري يفاوض إيفونا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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فتح محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، مفاوضات مع الجابونى ماليك إيفونا، مهاجم النادي الأهلى السابق، وفريق ناسيونال ماديرا الحالي، للبحث عن إمكانية الظفر بخدمات اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وينتهى عقد إيفونا مع الفريق البرتغالى بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأى ناد آخر فى صفقة انتقال حر.

ويسعى نادي الاتحاد لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، بعد أن وصل النادي خلال المواسم الماضية إلى المنافسة على الدخول إلى المربع الذهبي أكثر من مرة، إلى جانب تأهله إلى أدوار متقدمة بالبطولة العربية بآخر مشاركتين للفريق.

وترغب إدارة زعيم الثغر في الوصول إلى اتفاق مادى مع وكيل اللاعب، من أجل حسم الصفقة، قبل نهاية فترة الميركاتو الصيفي الجارية.

وكان المحترف الجابونى قد سبق له التألق فى تجربته احتراف في الدوري المصري الممتاز مع النادي الأهلى، قبل أن يرحل إلى الدورى الصينى.

والجدير بالذكر أن ماليك إيفونا لاعب حر في الوقت الحالي، ويمتلك الجابوني عرضين رسميين من أندية الدوري المصري ولكن من الصعب الكشف عنهما.

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