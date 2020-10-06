شوستر يتحدث عن دور ميسي مع برشلونة ويصرح.. "إشبيلية مرشح الليجا الأول"

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:16 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث برناندو شوستر، اللاعب السابق للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، عن دور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة مع كومان في الفترة المقبلة.

وكان الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة قد تعادل أمام إشبيلية مساء الأحد بهدف لكليهما في اللقاء الذي أقيم على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الخامسة من الليجا.

وقال شوستر، في تصريحات نقلتها صحيفة "الموندو ديبورتيفو": "ميسي مر بظروف صعبة قبل بداية الموسم، بعد محاولة رحيله عن برشلونة ثم خروج صديقه المقرب لويس سواريز".

وأضاف: "الأمور الخارجية تؤثر على اللاعبين، ولكن بالنسبة لميسي ما يقلقني أكثر هو عدم وضوح دوره في مباريات برشلونة".

وعن الفريق المرشح للتتويج بالدوري الإسباني، اختار نجم وسط منتخب ألمانيا الأسبق، فريق إشبيلية ليكون أبرز الفرق للمنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

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