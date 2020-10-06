مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الرجاء

تلقى الفريق الاول بنادي الزمالك دفعة قوية بعودة المغربي محمد أوناجم لاعب الفارس الابيض لمباريات الفريق بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.





واصبح أوناجم جاهزًا لمباريات فريقه من الناحية الطبية، إلا أن الجهاز الفني بقيادة جايمي باشيكو، فضل تأجيل عودة اللاعب للمباريات، وقرر استبعاده من لقاء سموحة بكأس مصر.





ومن المنتظر عودة أوناجم لقائمة فريقه في مباراة وادي دجلة، المقرر لها الخميس القادم، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الممتاز.





وكان محمد أوناجم قد تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال الفترة الماضية.



