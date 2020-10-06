برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجم الفريق

كشف مسؤولو نادي برشلونة، طبيعة الإصابة التي تعرض لها جوردي ألبا، الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني، خلال مباراة إشبيلية أمس التي انتهت بالتعادل (1-1)، في الجولة الخامسة من الليجا.





وكان جوردي ألبا ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، للإصابة وفشل في استكمال مباراة فريقه أمام إشبيلية، ليخرج بالدقيقة 75، ويحل بدلا منه الوافد الجديد سيرجينيو ديست.





من جانبه قال برشلونة في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أكدت الفحوصات التي أجريت صباح اليوم، إصابة جوردي ألبا بإصابة عضلية في أوتار الركبة اليمنى، سيكون خارج الفريق، وتعافيه يعتمد على تطور حالته".





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة يحتل، المركز الخامس برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، بفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال مدريد (10 نقاط من 4 مباريات).



