العريان : مرتضى منصور من حقه ممارسة عمله كعضو عادي في الزمالك

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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صرح شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث أن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك من حقه ممارسة عمله كعضو عادي في النادي وذلك عقب القرارات التي صدرت ضده بسبب تجاوزاته الزائدة.

وقال العريان في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت:"البعض كان يظن أننا لا نستطيع اتخاذ مثل هذه القرارات لكن جميعها جاء من قاضي التحقيق المختص الذي حكم من خلال الأوراق التي يمتلكها".

وأضاف:"مرتضى منصور رئيس الزمالك يعتبر موقوفا ومن حقه الاستئناف على القرارات لتخفيض العقوبة أو إلغائها في حالة تقديمه الدلائل كما يمكنه الذهاب إلى مركز التسوية والتحكيم أو إلى المحكمة الدولية في سويسرا ولكن لا يجوز له الاتجاه إلى القضاء الإداري".

وتابع:"لن نعترف بالبند الذي يتواجد في لائحة الزمالك والذي يمنع رئيس النادي من التحقيق معه، حيث إننا في قضية رياضية وذلك إجراء طبيعي".

وأردف قائلاً:"الزمالك مطالب بالتجهيز لإقامة جمعية عمومية قبل 30 أكتوبر وفي حال عدم اكتمالها على المنصب الشاغر سوف يستكمل نائب رئيس الزمالك المهمة حتى الانتخابات المقبلة".

واستطرد قائلاًً:"من حق رئيس الزمالك ممارسة عمله كعضو عادي في النادي ولكن ليس من حقه الترشح لأي منصب رياضي أو ممارسة عمله بشكل طبيعي كرئيس للنادي. وفي حال قيامه بذلك فسوف نعتبر ذلك تحديا لنا وسنقرر إيقاف الزمالك داخل مصر فأزمتنا مع شخص رئيس النادي وليس مع كيان الزمالك العظيم".

وواصل:"لا يحق لوزير الشباب والرياضة التدخل في هذا الأمر كما لا يحق لمجلس النواب الاعتراض".

واختتم العريان تصريحاته قائلاً :"رئيس الزمالك تقدم أيضًا بشكوى ضد الأهلي وندرس تفاصيلها في الوقت الحالي".


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