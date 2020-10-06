الاتحاد الإنجليزي يحقق في انتهاكات بين لاعبي المنتخب

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:16 ص
بوابة الفجر
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تأجل وصول تامي أبراهام وبن تشيلويل وجيدون سانشو، إلى إستاد سانت جورج بارك، مقر تدريبات منتخب إنجلترا لكرة القدم اليوم الإثنين، إذ يجمع الاتحاد الإنجليزي معلومات حول انتهاك محتمل لقواعد كوفيد-19 مطلع الأسبوع.

وأظهرت لقطات نشرتها صحيفة صن حضور تشيلويل وسانشو لحفل في لندن يوم السبت احتفالاً بعيد ميلاد أبراهام الـ23.

وتشير التقارير إلى أن الحفل نظم بشكل مفاجئ، لكنه انتهك قاعدة ضمن الإرشادات الحكومية تحظر التجمعات لأكثر من ستة أشخاص في إنجلترا للحد من انتشار الفيروس.

وقال الاتحاد الإنجليزي للعبة في بيان "كإجراء احترازي لتفهم إن كانت هناك أي مخاطرة على نطاق أوسع تأجل وصول تامي أبراهام وبن تشيلويل وجيدون سانشو" استعداداً لمواجهة ويلز وبلجيكا والدنمارك.

وأضاف "هذا يسمح بجمع مزيد من المعلومات بعد تقارير عن تجمع اللاعبين الثلاثة مطلع الأسبوع".

وقال أبراهام مهاجم تشيلسي إنه لم يكن على علم بالحفل، لكنه اعتذر على "التصرف الساذج من الجميع".

وقال الاتحاد الإنجليزي أيضاً إن رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي انسحب من التشكيلة بسبب الإصابة.

ويستعد مدرب إنجلترا جاريث ساوثغيت لمواجهة ويلز وديا في إستاد ويمبلي يوم الخميس، ثم استضافة بلجيكا يوم الأحد والدنمرك بعد ثلاثة أيام في دوري الأمم الأوروبية.

ويملك الآن 27 لاعباً بالتشكيلة بعد استدعاء ريس جيمس ظهير تشيلسي لخوض أول مباراة دولية.

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