الأهلي يطمئن الجماهير على إصابة الشناوي
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
محمد جمال
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تعرض محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي للإصابة خلال مواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وغادر الشناوي الملعب بالإصابة بشد فى العضلة الضامة ، وظهر على لطفي الحارس الثانى وأكمل اللقاء، ويرغب النادى الأهلى وجهازه الفنى بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى فى تجهيز الشناوي قبل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، أن الجهاز الطبي حدد برنامج تأهيلي واستشفاء خاص للاعب لتجهيزه لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي.
وأشار مدير الكرة إلى أن اللاعب سيؤدي جلسات علاج طبيعي لعدة أيام قبل أن ينتظم في برنامج بدني دون التسرع في عودته، وذلك لضمان تجهيزه وشفائه من الإصابة بأفضل حال قبل لقاء الوداد المغربي.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق انبي في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل.