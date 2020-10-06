الأهلي يطمئن الجماهير على إصابة الشناوي

تعرض محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي للإصابة خلال مواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وغادر الشناوي الملعب بالإصابة بشد فى العضلة الضامة ، وظهر على لطفي الحارس الثانى وأكمل اللقاء، ويرغب النادى الأهلى وجهازه الفنى بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى فى تجهيز الشناوي قبل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، أن الجهاز الطبي حدد برنامج تأهيلي واستشفاء خاص للاعب لتجهيزه لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي.





وأشار مدير الكرة إلى أن اللاعب سيؤدي جلسات علاج طبيعي لعدة أيام قبل أن ينتظم في برنامج بدني دون التسرع في عودته، وذلك لضمان تجهيزه وشفائه من الإصابة بأفضل حال قبل لقاء الوداد المغربي.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق انبي في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل.



