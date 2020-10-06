تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:46 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أسدل الستار على منافسات اول خمس جولات من بطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم، حيث شهدت تصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، وذلك بعد فوزه في ثلاث مباريات وتعادله في لقاء وحيد.

وقد توج ريال مدريد باللقب في النسخة الماضية على حساب فريق برشلونة، خاصة بعد تنافس الفريقين حتى الجولات الأخيرة من البطولة.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن.
1- ريال مدريد 10 نقاط.
2- ريال بيتيس 9 نقاط.
3- ريال سزسيداد 8 نقاط.
4- فياريال 8 نقاط.
5- برشلونة 7 نقاط.
6- إشبيلية 7 نقاط.
7- خيتافي 7 نقاط.
8- فالنسيا 7 نقاط.
9- قادش 7 نقاط.
10- غرناطة 7 نقاط.
11- أوساسونا 6 نقاط.
12- أتلتيكو مدريد 5 نقاط.
13- سيلتا فيجو 5 نقاط.
14- إيبار 4 نقاط.
15- هويسكا 4 نقاط.
16- إلتشي 4 نقاط.
17- ديبورتيفو ألافيس 4 نقاط.
18- ليفانتي 3 نقاط.
19- أتلتيك بيلباو 3 نقاط.
20- بلد الوليد نقطتين.

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