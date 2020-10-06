نجم الفراعنة يفضل الأهلي على حساب الزمالك

يرغب النادي الأهلي في تعزيز الجانب الدفاعي، بعد إصابة الثنائي محمود متولي بقطع في الرباط الصليبي وسعد الدين سمير بقطع في وتر أكيليس.





ويعد أسامة جلال منتخب المنتخب الاولمبي ولاعب فريق إنبي الخيار الأمثل للأهلي، في ظل رغبة اللاعب الشديدة لارتداء القميص الأحمر مفضلا الأهلي على الزمالك.





وأصبح اسامة جلال مدافع إنبي ضمن خطط النادي الأهلي للفترة الحالية، لتدعيم الجبهة الدفاعية في الموسم الجديد، وبدأت ادارة القلعة الحمراء بالفعل في التفاوض لضم اللاعب، الا انهم فوجئوا بطلبات إنبي المادية.





وتسعى لجنة التخطيط بالنادي الأهلى الضغط على إنبى لتقليل القيمة المالية المطلوبة للموافقة على انتقال اللاعب للقلعة الحمراء.





وتضمنت المفاوضات الأولى اشتراط النادى البترولى الحصول على 25 مليون جنيه ولاعبين من الأهلى للاستغناء عن جلال، بينما طلب الأحمر دفع 15 مليونا ولاعبين لإتمام الصفقة.





وطلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي من عدلي القيعي مستشار التعاقدات وأمير توفيق، مدير التعاقدات، محاولة التوصل لاتفاق مع الفريق البترولي.





وكان أسامة جلال قد شارك مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي فاز الفراعنة بلقبها على أرضهم.



