تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

انتهت الجولة الخامسة من بطولة الدوري الاسباني في الأيام الماضية، حيث تشهد النسخة الحالية تنافس كبير بين اللاعبين من أجل حصد جائزة الحذاء الذهبي في الليجا.





وقد توج الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة بتلك الجائزة في الموسم الماضي برصيد 25 هدف، ولكنه لم يسجل هذا الموسم سوى هدف وحيد فقط حتى الآن.





ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإسباني كالآتي :-

1- جويسه موراليس 3 أهداف.

2- جيرارد مورينو 3 أهداف.

3- باكو ألكاسير 3 أهداف.

4- ياجو أسباس 3 أهداف.

5- ماكسيمليانو جوميز 3 أهداف.

6- أنسو فاتي 3 أهداف.

7- لويس سواريز هدفين.

8- أنخيل رودريجيز هدفين.

9- ويليام كارفاليو هدفين.

10- مانو فاليجو هدفين.

11- كيكي هدفين.

12- روبرتو لوبيز هدفين.

13- أوناي لوبيز هدفين.

14- لوك دي يونج هدفين.

15- فينيسيوس جونيور هدفين.



