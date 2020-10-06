موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستضيف النادي الأهلي مباراة من العيار الثقيل أمام نظيره إنبي، وذلك فى ظل منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويجلس النادي الأهلي على عرش ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 82 نقطة، جمعهم من 26 فوزًا وأربعة تعادلات، ولم يخسر هذا الموسم إلا مباراة وحيده على يد غريمه التقليدي الزمالك.

وعلى الجانب الآخر يحتل الفريق البترولي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الأحد، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع مباراة الأهلي وإنبي على قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORT، المالك الرسمي لحقوق البث المباشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.




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