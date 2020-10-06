عودة أجويرو لتدريبات السيتي بعد غياب طويل

تلقى جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي خبرا سعيدا بعودة المهاجم أجويرو يوم أمس للتدريبات الجماعية بعد غياب 4 أشهر إثر خضوعه لعملية جراحية في الركبة منعته من الظهور مع فريقه بداية الموسم الجاري.





وعاد المهاجم الدولي للظهور في التدريبات الجماعية رفقة باقي زملائه اليوم خلال فترة التوقف الدولي، بعد أن إكتفى خلال الفترة الماضية بتدريبات منفردة في إطار برنامجه التأهيلي.





وأصيب صاحب الـ32 عاماً في 22 يونيو(حزيران) الماضي خلال مباراة بيرنلي في الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي، وإضطر لدخول غرفة العمليات في برشلونة لإجراء جراحة في ركبته.





وإذا سارت الأمور بشكل جيد، سيعود أجويور للمشاركة في المباريات مع كتيبة الإسباني بيب غوارديولا خلال الأسابيع القليلة المقبلة في حالة جاهزيته البدنية.



