جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات الجولة الـ32

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تربعه على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 82 نقطة، وذلك بعد حسمه اللقب مبكرًا قبل 7 جولات من النهاية.





ويتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، في حين يأتي بيراميدز في المركز الثالث، في ظل المنافسة الشرسه بين الفريقين على حسم المركز الثاني.





في حين يتواجد المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 52 نقطة، ويأتي إنبي في المركز الخامس برصيد 45 نقطة.





وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

الأهلي 82 نقطة.

الزمالك 64 نقطة.

بيراميدز 60 نقطة.

المقاولون العرب 52 نقطة.

انبي 45 نقطة.

سموحة 44 نقطة.

مصر المقاصة 40 نقطة

الاتحاد السكندري 39 نقطة.

الإنتاج الحربي 37 نقطة.

المصري 36 نقطة.

الإسماعيلي 35 نقطة

طلائع الجيش 35 نقطة.

نادي أسوان 34 نقطة

وادي دجلة 34 نقطة.

الجونة 34 نقطة.

حرس الحدود 30 نقطة.

نادي مصر 21 نقطة.

طنطا 18 نقطة.